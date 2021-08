Les vendes als establiments de Comertia durant el mes de juliol van experimentar un creixement interanual del 27,6%, una xifra que contrasta amb la davallada de l'any passat arran de la crisi de la covid-19. De fet, les botigues de Comertia acumulen tres mesos consecutius registrant un increment de les vendes, un fet que no es donava des d'abans de l'esclat de la pandèmia, segons el document «Indicador Retail», publicat dimecres. L'inici de les vacances ha beneficiat especialment sectors com l'oci i la cultura, que han incrementat un 80,4% el volum de vendes. No obstant això, els ingressos als establiments comercials encara són un 12,5% inferiors respecte el juliol de 2019, abans que arribés la crisi.

Durant aquest mes de juliol, vuit de cada deu empreses associades a Comertia han experimentat un augment de facturació. En comparació el 2019, però, la situació és l'oposada, ja que tan sols un 34% de les botigues ha aconseguit millorar les seves xifres. A més, els comerciants reconeixen que les rebaixes d'estiu ja no tenen tanta força, i dos de cada tres empresaris afirmen que amb prou feines tindran repercussió en les vendes.

Malgrat tot, l'arribada de les vacances ha impulsat les vendes de diversos sectors. A banda de l'oci i la cultura (+80,4%), també n'han sortit beneficiats el sector de la restauració, amb un increment de les vendes del 49,8% interanual; la moda, amb un creixement del 32,8%, i l'alimentació no bàsica, amb una variació del 24,7%.

Pel que fa a les vendes online, Comertia ha registrat una millora del 140,7% respecte el juliol de 2019, sent el sector de l'alimentació el principal impulsor. També s'han registrat creixements en àmbits com de la moda i la llar.