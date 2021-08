BBVA ha tancat el primer semestre de l’any amb 360.000 nous clients a Espanya, que suposa un 78% més que fins al juny del 2020, segons dades aportades per l’entitat. Del total, 172.109 clients hi van accedir per primer cop a través de canals digitals, el 48% del total dels clients i gairebé el doble que fa un any (92.493). Els sis primers mesos del 2021 han marcat una fita en la captació mensual des del 2016 i s’ha superat la incorporació de prop de 60.000 clients cada mes. Però el rècord l’ostenta el mes de març, amb 72.000 clients nous. Des de principi d’any, el banc ja ha captat el 65% del total dels clients captats el 2020 (549.016). L’entrada dels clients per canals digitals manté la línia ascendent.