L’Ajuntament de Manresa contractarà el setembre 10 joves per treballar mig any en àrees de l’administració, en el marc del programa Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Per accedir-hi, cal tenir entre 16 i 30 anys, estar registrat al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari i constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les contractacions s’iniciaran el setembre i hi ha 10 perfils diferents previstosespecialista en gènere, tècnic/a de suport en la producció i comunicació del programa anual de festes i tècnic/a de suport en el servei de contractació.

Les contractacions, que seran a jornada completa, de 6 mesos i en la modalitat de contracte en pràctiques. Els joves tidran assignat un tutorque farà un acompanyament i seguiment de les tasques encomanades .