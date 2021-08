Catalunya va registrar 42.539 operacions de compravenda d’habitatges durant el primer semestre d’aquest 2021, el 28,4% més respecte del mateix període de l’exercici anterior. La recuperació de les operacions a Catalunya després de la crisi de la covid-19 és lleugerament inferior a la del conjunt de l’Estat, on es van registrar 267.715 transaccions entre els mesos de gener i juny (+31,4% en termes interanuals), segons les dades provisionals de Transmissions de Drets de la Propietat, que van ser publicades dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Únicament durant el mes de juliol, a Catalunya hi va haver 7.151 compravendes d’habitatges, el 57,3% més en comparació de l’any passat.

Per demarcacions, Lleida va liderar el creixement del mercat de compravenda d’habitatges, amb un total de 2.519 operacions durant el primer semestre. Aquesta xifra suposa un increment del 53,6% en termes interanuals, més de vint punts per sobre de la mitjana espanyola.

També se situa per sobre la mitjana la demarcació de Tarragona, amb un total de 6.234 operacions entre els mesos de gener i juny, el 46,7% més en termes interanuals.

En la mateixa línia que la mitjana estatal apareixen les comarques gironines, on es van registrar 5.746 operacions durant la primera meitat de l’any, xifra que suposa un creixement del 32,6%.

Per la seva banda, Barcelona és l’única demarcació amb una taxa de creixement inferior a la mitjana catalana i espanyola, amb 28.040 operacions entre els mesos de gener i juny (+22,4%).

Pel que fa al mes de juny, Tarragona va ser la principal impulsora del mercat immobiliari amb un total de 1.108 compravendes, més del doble respecte del mateix període de l’exercici anterior.

A Lleida i Girona es van portar a terme 354 (+80,6%) i 904 (+60,9%) operacions, respectivament, mentre que a Barcelona se’n van registrar un total de 4.785 (+47,2%).

El mes de juny, la majoria de les transaccions en el conjunt de Catalunya –el 92,4%- van estar protagonitzades per habitatges lliures, mentre que la resta corresponien a habitatges protegits.

Per altra banda, un 84% de les compravendes eren llars de segona mà, mentre que la resta eren habitatges nous.