El Circuit de Barcelona –Catalunya de Montmeló ha acollit aquest dissabte una competició de vehicles autònoms fets per equips d'estudiants provinents de diverses universitats d'arreu del món. Aquesta categoria permet fer-se una idea de com seran els cotxes del futur perquè probablement no necessitaran conductor, així ho defensen els seus participants.

La cursa s'inclou dins l'11a edició del Formula Student Spain (FSS), organitzada per la Societat de Tècnics d'Automoció, que va arrencar dimecres després d'un any de pausa per la pandèmia. Aquesta edició ha estat marcada per les mesures contra la Covid, que han obligat a reduir a 40 els equips participants i a exigir la pauta completa o una prova d'antígens negativa als assistents.