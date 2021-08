El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, afirma que el Govern manté contacte permanent amb Seat per "assegurar" l'electrificació de la planta de Martorell (Baix Llobregat) i aconseguir que la nova fàbrica de bateries del Grup Volkswagen, la ubicació del qual encara es desconeix, se situï a Catalunya.

En una entrevista amb EFE, Torrent, al capdavant del departament des del passat mes de maig, considera "essencial" garantir la fabricació de cotxes elèctrics a Seat, la principal indústria catalana, i per això el Govern treballa "braç a braç" amb la companyia, a la qual considera un "soci estratègic", per afermar el trànsit de l'actual motor de combustió al de zero emissions.

"Seat sap perfectament que pot comptar amb el Govern. Els contactes pràcticament són setmanals i això ho sap la direcció de Seat, ho sap la direcció del Grup i, en tot cas, la nostra voluntat és estar a la seva disposició i col·laborar constantment", explica Torrent, la primera visita oficial del qual com a conseller va ser, precisament, a la factoria de Martorell.

Un dels objectius principals d'aquests contactes és garantir que Seat, amb una plantilla de 15.000 persones, fa el pas cap a la fabricació de cotxes elèctrics, perquè sense aquesta transformació no hi haurà planta de bateries a Catalunya, adverteix Torrent.

El Grup Volkswagen, propietari de Seat, preveu invertir més de 2.400 milions d'euros perquè la família d'elèctrics petits de tot el consorci es produeixi a Espanya a partir del 2025, però la decisió final, avisa, "dependrà de les condicions generals i de les ajudes estatals".

"Nosaltres farem tot el possible per assegurar la fabricació del cotxe elèctric a Catalunya, i si pot ser amb el màxim d'elements de la cadena de valor, millor", afirma Torrent.

I és que, segons adverteix el conseller d'ERC, "si no hi ha plataforma elèctrica no serveix de res" parlar de la fàbrica de bateries que Volkswagen ha anunciat que construirà a Espanya, en una ubicació encara per decidir. "Un cop assegurat el cotxe elèctric a Catalunya, parlem de la fàbrica de bateries", insisteix Torrent.

Comenta el conseller que el Govern manté converses "molt discretes" amb Seat sobre l'emplaçament de la planta i remarca que "no descansarà ni un segon" per posar sobre la taula tots els elements en positiu que fan de Catalunya el lloc idoni per instal·lar aquesta fàbrica, que es disputen altres autonomies.

"Estem convençuts que Catalunya és la millor opció i estem treballant perquè aquests projectes d'inversió puguin desenvolupar-se", apunta el titular d'Empresa i Treball, que recorda, no obstant això, que es tracta d'una decisió purament empresarial i que el calendari d'actuacions depèn també de la companyia.

"Estem esperançats i no descansarem un moment per procurar que el màxim d'inversions en aquest sentit puguin venir a Catalunya", afegeix Torrent.

De fet, assegura que la seva "obsessió" com a conseller és reindustrialitzar Catalunya, aconseguir que la indústria "recuperi el pes que va tenir dècades enrere, que ha anat perdent i que és imprescindible que es recuperi".

En aquest objectiu s'emmarca el Pla Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025 que ha impulsat l'executiu català i els treballs del qual d'elaboració arrencaran en el mes de setembre.

Aquest nou PNI pivotarà sobre cinc àmbits d'actuació, com són la sostenibilitat, la digitalització i internacionalització, el capital humà, les infraestructures i el finançament i dimensió empresarial, i comptarà amb una oficina específica per al sector de l'automoció.

El Govern està també present a la taula de reindustrialització de Nissan, que al desembre tancarà les plantes barcelonines de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, en les quals treballen unes 1.600 persones, si bé els sindicats calculen que fins a 25.000 llocs de treball depenen indirectament de l'activitat de la multinacional nipona.

Un total de cinc projectes industrials opten en ferm a ocupar els terrenys de Nissan, la majoria associats a l'automoció d'emissions zero, segons destaca Torrent, que detalla que "hi ha possibilitats molt interessants sobre la taula" que permetran salvar el màxim nombre d'ocupacions possible.