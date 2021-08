Seat llançarà un model elèctric a partir del 2025 el nom del qual podria serà Acandra i el preu del qual se situaria al voltant dels 19.000 euros. El compromís de la firma automobilística per electrificar la seva gamma de vehicles ja era conegut, la intenció del president Wayne Griffiths de fer un model urbà a Martorell per un preu d’entre 20.000 i 25.000 euros també, tal com va avançar en una entrevista a El Periódico (del mateix grup que Regió7), però no així el nom. Aquest podria ser Acandra, tal com va avançar ahir el mitjà alemany especialitzat en motor Automobilwoche; que també assenyala l’acceleració de l’arribada dels nous models del Grup Volkswagen. No obstant això, des de la firma automobilística insisteixen que la decisió comercial encara no està presa.

«Hem de fer un cotxe elèctric aquí a Martorell», va afirmar ael mes de maig Griffiths. La inversió per fer-ho possible serà de 5.000 milions d’euros i els treballs per adaptar la factoria i els seus voltants per rebre ben aviat l’adjudicació del desenvolupament per a la plataforma petita del Grup Volkswagen ja estan en marxa.

Actualment Cupra ja té un model elèctric, però Seat no i el primer podria dir-se Acandra, segons la informació avançada per la premsa germànica. Un nom, no obstant això, que surt del patró onomàstic que s’ha fet servir fins ara basat en referències mediterrànies: Tarraco, Formentor, Born o Tavascan, entre d’altres.

L’objectiu és aconseguir la producció de 500.000 vehicles elèctrics anuals a Martorell per a l’any 2025.

El Seat Acandra no serà, però, el primer nou model elèctric que començarà a fabricar el Grup Volkswagen. Aquest serà un model que portarà el logo de Skoda, i que es començarà a fabricar el 2024 i serà similar a l’actual Audi A1.