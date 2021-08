La farmacèutica BioNTech ha disparat els beneficis fins als 3.915 milions d'euros en els primers sis mesos d'aquest any gràcies a la venda de la seva vacuna amb Pfizer contra el coronavirus. Així consta en els resultats publicats per la multinacional aquest dilluns, que també indiquen que només en el segon trimestre, entre abril i juny, l'empresa va guanyar 2.787,2 milions d'euros. Les xifres són especialment altes en comparació amb els mateixos períodes de l'any passat: entre gener i juny del 2020, BioNTech va tenir unes pèrdues de 141,7 milions d'euros, mentre que en el segon trimestre d'aquell any van arribar als 88,3 milions. BioNTech aspira a facturar 15.900 MEUR en l'actual any financer amb la venda de 2,2 milions de dosis.

De fet, Pfizer i BioNTech han superat ja la xifra de les 1.000 milions de dosis de vacunes venudes arreu del món. Els 2,2 milions de dosis són les que preveuen subministrar amb els contractes signats actualment. Però la farmacèutica apunta que la capacitat de producció de tot l'any 2021 podria arribar als 3.000 milions de dosis, i assolir els 4.000 milions el 2022.

Fins al juny, els ingressos de la farmacèutica han assolit 7.356,9 milions d'euros, molt lluny dels 69,4 milions del mateix període del 2020. En el darrer trimestre, els ingressos van ser de 5.308,5 milions, comparats amb els 41,7 milions d'entre abril i juny de l'any passat.

En el comunicat de resultats, BioNTech també explica els seus estudis oberts amb Pfizer per estudiar l'eficàcia de la vacuna en menors d'entre sis mesos i 12 anys, i en embarassades. També informa que preveu publicar "en les properes setmanes" més informació sobre els potencials beneficis d'injectar una tercera dosi de la vacuna.

Nou estudi sobre la variant Delta

Així mateix, BioNTech i Pfizer obriran un nou estudi clínic aquest agost sobre l'eficàcia d'actualitzar les vacunes perquè puguin combatre millor la variant Delta.

"Malgrat que BioNTech i Pfizer creuen que una tercera dosi té el potencial de preservar els elevats nivells de protecció contra totes les variants, inclosa la Delta, les empreses continuen alerta i estan desenvolupant i testaran clínicament una versió actualitzada de la vacuna contra la covid-19 dirigida a tota la variant Delta", afirma la companyia.