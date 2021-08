«Es busca teleoperador comercial. Salari competitiu i comissions sense límit. Opció de teletreball», afirma una oferta d’ocupació al portal d’Infojobs. «Tècnic superior de prevenció de riscos laborals. Contracte indefinit, jornada completa. Altres beneficis: teletreball», diu una altra a Feina Activa, del SOC. Les ofertes de treball que inclouen l’opció d’operar en remot s’han triplicat des que va irrompre la pandèmia. No obstant això, el seu pes dins del flux de contractes que circulen per portals i agències d’ocupació encara és absolutament residual i només representa el 0,3% dels llocs oferts; malgrat que fins al 36% dels ocupats a Espanya tindria capacitat tècnica per exercir a distància; tal com assenyala un informe publicat aquest dimarts per la consultora i empresa de treball temporal Adecco.

La publicitat del teletreball en les ofertes que circulen pel mercat laboral espanyol es troba a anys llum de les grans potències econòmiques europees. L’informe d’Adecco, titulat ‘Remote Work in Western Europe’, analitza els casos d’Alemanya, els Països Baixos, França, el Regne Unit, Espanya i Itàlia, i estableix que entre aquests el 12% dels llocs oferts explicita l’opció de treballar a distància com a part de les condicions. És a dir, a Espanya hi ha 40 vegades menys ofertes amb teletreball que a la resta de l’Europa occidental analitzada per Adecco.

L’escassetat de publicitat d’aquest element contrasta amb les potencialitats del teletreball a Espanya, que si bé, per estructura econòmica, no és dels països amb més marge per a l’exercici en remot, té molt més camp per recórrer en aquest sentit. L’informe xifra en el 36% (més d’un de cada tres) els llocs de treball que es poden exercir en remot a Espanya.

I si bé no ofereix el percentatge de quants treballadors operen actualment a distància, altres indicadors, com els de l’INE, apunten que aquesta xifra estaria en el 9,4%, cosa que equival a uns 1,8 milions de persones que treballen més de la meitat dels dies de la setmana des de casa seva. Una proporció que ha anat disminuint en els últims mesos, contra l’11,2% observat en el primer trimestre del 2021 o el 16,2% del segon trimestre del 2020. Tot i que continua sent significativament superior als nivells de teletreball previs a la Covid, quan només el 4,8% dels ocupats teletreballava habitualment.