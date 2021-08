El preu de la llum tornarà a batre el rècord històric que es va registrar just ahir. Segons les últimes dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE), el preu de la llum fixat per a avui se situarà en 111,88 euros per megawatt l’hora (MWh), més de cinc euros per sobre de l’import d’ahir, quan va marcar 106,74 euros per MWH. El pic s’assolirà entre les vuit i les nou del vespre, quan l’import del MWh serà de 120 euros, i l’hora en què la llum serà més barata serà a les quatre de la tarda, quan costarà 102,02 euros per MWh. En menys d’un mes, el preu de l’electricitat a l’Estat ha marcat els quatre imports més elevats de la història pel que fa a la subhasta diària.

A banda dels preus registrats els dos últims dies, l’import de la llum es va situar en els 106,57 euros per MWh el dia 21 de juliol, mentre que el 3 d’agost va marcar 106,27 euros per MWh. De fet, el preu de la llum el darrer mes –a excepció dels dies de cap de setmana- ha superat gairebé cada dia la barrera dels 100 euros per MWh, uns registres que no es donaven des del temporal Filomena del gener.

Les darreres pujades responen a la previsió d’un increment del consum davant de l’onada de calor que s’acosta aquesta setmana, així com una menor contribució de l’energia que prové de fonts renovables o el baix nivell de reserves de gas que hi ha a Europa.

En la comparativa amb l’any passat –el segon dilluns d’agost va ser el dia 10–, l’alça és del 180%, és a dir, el preu d’ahir gairebé triplicarà el que es va registrar fa exactament un any, quan es limitava a 38,09 euros per MWh. Ahir, excepte des de les 15.00 hores fins a les 17.00 hores, el preu es va mantenir constantment per sobre dels 100 euros/MWh, i va marcar el màxim diari entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan el preu de la llum va ser de 114,07 euros. Per contra, el mínim diari es va registrar entre les 16.00 i les 17.00 hores, ja que va quedar en 97,95 euros per MWh.

Per la seva banda, l’organització de consumidors FACUA-Consumidors en Acció va demanar al Govern d’Espanya que emprengui mesures «per posar fre a l’especulació» en la fixació de les tarifes elèctriques, com canvis en les regles de la subhasta del mercat majorista o recuperar per a l’Estat les concessions de centrals hidroelèctriques que caduquin, amb la finalitat d’integrar-les en una empresa pública d’energia.