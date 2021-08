El ritme de creació d’empreses a Barcelona millora respecte al 2020, però encara segueix per sota dels nivells previs a la pandèmia, segons les dades publicades ahir per Barcelona Activa.

L’Oficina d’Atenció a les Empreses d’aquest organisme ha contribuït en el primer semestre de l’any a crear 232 empreses, un 39% més que en el mateix període del 2020, però per sota de les 389 que es van ajudar a constituir el 2019. Del nombre total d’empreses creades, el 70% són Societats Limitades (SL). Més enllà de les constituïdes a través de Barcelona Activa, a la ciutat s’han creat entre gener i maig 3.433 societats mercantils, un augment del 53,1% anual que, malgrat tot, està un 7% per sota de la xifra prepandèmica.

Segons un comunicat de Barcelona Activa, del total de les societats constituïdes en els primers mesos de l’any, un 36% són empreses d’activitats intensives en coneixement i tecnologia punta, un 26% més que el 2020. Per sectors, destaca en primer lloc l’alta de societats dedicades a comerç i reparacions (24,2%), seguida dels serveis a les empreses i activitats professionals (17,5%) i informació i comunicacions (8,3%). A Barcelona cada any es constitueixen entre 6.000 i 9.000 empreses, però per culpa de la pandèmia, el 2020 va ser l’any amb el valor més baix dels últims set.

Segons les dades recollides al registre Mercantil per l’Informe D&B-Inatlas es pot saber la localització de les altes empresarials. Del total, un 35,3% ho van fer amb domicili social a l’Eixample, un 20,7% a Sarrià-Sant Gervasi i un 9,6% a Sant Martí, de manera que gairebé dos terços de les societats (el 65,6%) es van constituir amb seu en aquests tres districtes. Per contra, els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu només van representar un 9% del total de les societats constituïdes.

Els sectors estratègics van representar l’any 2020 el 52,2% del total de les societats constituïdes a la ciutat, sent el comerç el que va comptabilitzar el nombre més alt (1.336 societats).