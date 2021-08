Les expectatives de viatge per oci dels espanyols superen en un 6% a la mitjana mundial, ja que el 82% considera que a partir d'ara faran el mateix número o més de desplaçaments amb objectius no laborals que abans de la pandèmia, segons ha assenyalat la consultoria de gestió, Oliver Wyman.

La companyia ha presentat la tercera fase del seu estudi Covid-19 Global traveler sentiment survey, en el qual s'assenyala que un 33% de la ciutadania espanyola considera que és segur viatjar en aquest moment, un 1% més que la mitjana global.

A més, Espanya és el país de tots els analitzats en el qual més creix la predisposició a viatjar «igual o més del planejat» respecte a l’última enquesta realitzada a l'octubre, concretament, en set punts.

En contrast amb la baixada del pressupost de les famílies per a viatges durant els mesos crítics de la pandèmia, ara la ciutadania disposa de més recursos econòmics per a emprar en aquesta activitat i, tant a Espanya com a nivell global, aquests recursos es canalitzaran cap a la consecució d'experiències més completes, amb viatges més llargs, restaurants i allotjaments de major nivell.

En aquesta línia, un 46% dels espanyols, davant del 51% de la ciutadania global, declara que canviarà els seus hàbits en matèria de destí, tipus d'allotjament i mig de transport triat.