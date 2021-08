L’associació de consumidors i usuaris de bancs, caixes i assegurances (Adicae) ha alertat del risc d’una nova bombolla immobiliària. «Estem en un reescalfament del mercat immobiliari que pot suposar el pas previ a una nova bombolla immobiliària com la patida fa una dècada», va avisar l’Adicae, que apunta que l’import mitjà del préstec hipotecari ha pujat un 28% a Espanya des del 2013. «L’import mitjà per a la hipoteca se situa per sobre dels 140.000 euros, el nivell més alt de l’última dècada al nostre país», va assenyalar l’associació de consumidors i usuaris de bancs, caixes i assegurances, que diu que la multa de 4 milions del Banc d’Espanya al BBVA és un exemple de les «condicions abusives» de les hipoteques pels consumidors.

L’Adicae adverteix que en els últims vuit anys l’import mitjà dels préstecs hipotecaris par a la compra d’habitatge a Espanya s’ha incrementat el 27,84%, i al juny d’enguany es va situar en 142.755 euros de mitjana.

El mateix mes de l’any 2013, la quantia mitjana se situava en 111.664 euros, segons les dades de l’últim informe del Consell General del Notariat. Això se suma al creixement paral·lel tant del nombre de préstecs -en un 87% en comparació de l’any anterior- com el de la compravenda d’habitatges, que ho ha fet en un 71%. «Aquest increment progressiu de l’import dels préstecs per comprar-se una casa fa que el 2021 s’acosti perillosament a les xifres de 2007 i 2009», va assegurar l’associació de consumidors i usuaris.