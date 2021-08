L'Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica (Aelec) –que agrupa Endesa, Iberdrola, Viesgo i EDP-, ha fet una crida perquè es reformi la tarifa regulada de la llum, vinculant-la a una factura "més estable" per evitar la volatilitat dels preus. En un comunicat publicat aquest dimecres, la patronal de les grans elèctriques defensa que una major aposta per la generació elèctrica sense emissions contribuiria a reduir els preus i, alhora, carrega contra les empreses del sector del gas. "Nosaltres no ens estem beneficiant de l'increment del preu de la llum; l'activitat gasista sí", subratlla. L'escrit d'Aelec arriba el mateix dia en què el preu de l'electricitat a l'Estat ha registrat un nou rècord històric, situant-se en els 115,83 euros per MWh.

Si bé l'associació veu amb bons ulls que s'hagin aprovat mesures com la reducció temporal de l'IVA en la factura de la llum –del 21% al 10%- o la reducció al 7% de l'impost de generació, reconeix que falta revisar la tarifa PVPC, tal com es fa a altres països europeus, per evitar increments de preu com els dels últims dies.

Per altra banda, insisteix que cal fomentar l'electrificació del model econòmic i del conjunt de la societat a través de tecnologies de generació renovable. "Com més avancem en aquesta direcció més ràpid ens encaminem cap a un preu de l'energia més barat", destaca.

En el mateix comunicat, la patronal recorda que l'increment del preu de la llum –provocat en bona part per l'increment del preu del gas i dels drets d'emissions de CO2- es tradueix en un sobrecost de quatre euros al mes per consumidor, gairebé 50 euros l'any.