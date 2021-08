El 14% dels directius espanyols reconeix haver cobrat part del sou «en B» en algun moment durant els últims tres anys. També hi ha un 13% que si no ho ha cobrat és perquè no li ho han ofert, perquè el 27% dels càrrecs amb comandament a les empreses espanyoles estarien disposats a ingressar «en negre» part de la nòmina; tal com assenyala un informe d’Infojobs publicat dimarts.

Els directius que accepten o estarien disposats a cobrar de manera fraudulenta consideren que no guanyen prou i «necessiten completar el salari». L’estudi de la plataforma d’ocupació també assenyala que els ingressos «en B» són més freqüents entre els més joves i les persones en atur.

«Amb factura o sense factura», és una frase recurrent en moltes reformes que permet estalviar al client uns diners, guanyar de més al professional i que priva a l’erari públic d’uns ingressos dels quals després depenen la sanitat, les carreteres o les prestacions per als treballadors en ERTO, entre molts altres.