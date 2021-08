La Llei Rider, la normativa que estableix que els treballadors de les plataformes de repartiment a domicili siguin assalariats i no autònoms, entra en vigor avui. La norma s’activarà després que hagi expirat la moratòria de tres mesos impulsada pel Govern espanyol, un període que ha servit perquè les empreses s’adaptin a la nova realitat. Malgrat tot, encara queden incògnites. El delivery segueix pendent de qüestions com l’encaix del nou model de Glovo dins la llei o l’afectació que suposarà la marxa de Deliveroo.

Per altra banda, els sindicats acusen algunes de les plataformes de fer «trampes» per adaptar-se a la normativa i exigeixen «vigilància» per evitar irregularitats en la contractació. Des del Govern espanyol qualifiquen la llei de «pionera» davant uns canvis tecnològics «que són imparables». La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va destacar que la norma se situa «a l’avantguarda de la legislació internacional» i que no només és l’Estat qui està pendent de com s’implementa.