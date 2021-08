La verema d’aquest 2021 es preveu de sanitat molt bona en la major part de les denominacions d’origen catalanes, segons va informar ahir el DARP. A diferència de la verema del 2020, amb una forta afectació de míldiu que va fer disminuir considerablement la producció, enguany les vinyes no han tingut la malaltia.

L’escassetat de pluja d’aquest any a tot Catalunya ha fet que els pagesos llauressin les vinyes amb més freqüència per aprofitar la saó i, de moment, els ceps tenen un bon desenvolupament i s’han equilibrat. La pluja enregistrada des de l’1 d’octubre del 2020 fins al 31 de juliol del 2021 ha estat molt inferior a la mitjana i just ha superat els 270 mm en moltes estacions meteorològiques de zones de vinya. La zona del Penedès ha estat la més seca amb una reducció de la precipitació del 50% de la mitjana (2007-2021), a continuació l’Empordà (-40 %), Tarragona i Priorat (-30 %) i Terra Alta i Conca de Barberà (-20 %). El mes de juny només ha estat plujós a les Terres de l’Ebre i el de juliol bona part de les estacions meteorològiques del centre del territori més sec han registrat pluges inferiors a 20 mm.

Ara cal veure com evoluciona els pròxims dies i setmanes per la maduració final del raïm, que, a hores d’ara, es preveu de valors similars a la mitjana.