El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà 16,4 milions d'euros a la subvenció de 1.495 contractes en pràctiques per a joves durant sis mesos en 634 ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de tota Catalunya. La iniciativa s'emmarca en el Programa de Garantia Juvenil, finançat pel Fons Social Europeu.

El SOC possibilita la contractació de 912 joves en 390 ajuntaments; 169 joves en 41 consells comarcals i 414 més en 203 entitats sense ànim de lucre. El pressupost es reparteix entre 10.032.000 euros per a ajuntaments, 1.859.000 euros per a consells comarcals i 4.554.000 euros per a entitats.

La convocatòria anual del programa «Joves en pràctiques» té com a objectiu el foment de la contractació per a joves amb tal de millorar la seva ocupabilitat. Actualment, a Catalunya hi ha aproximadament 14.000 joves amb estudis que estan en atur i registrats al SOC com a demandants d'ocupació.