BBVA Research eleva les previsions de creixement de totes les comunitats autònomes per al 2021 i preveu que el 2022 el creixement d’Espanya es mantingui en el 7%. Territorialment, i per sobre de la mitjana espanyola, la recuperació podria continuar sent liderada l’any que ve per les Illes Balears (11,6%), Canàries (10,7%), País Basc (7,5%), Navarra (7,3%), Catalunya (7,2%) i Madrid (7,1%).

La previsió de creixement superior se sustentaria en la recuperació de la despesa privada i del turisme, afavorida per la relaxació de les restriccions i el dinamisme de la inversió en maquinària i equipament. El 2022, la millora de la situació sanitària, l’estalvi embassat per les famílies, l’impuls dels fons europeus Next Generation, les polítiques expansives del BCE i una elevada capacitat productiva sense utilitzar explicarien una recuperació dels nivells de PIB precrisi en la majoria de les comunitats. En tot cas, la velocitat de recuperació dependrà de l’evolució de la pandèmia i de l’avanç de les reformes per impulsar projectes que afavoreixin la transició ambiental i l’increment de les competències digitals.

Segons l’Observatori Regional del tercer trimestre del 2021, BBVA Research preveu per a totes les comunitats un creixement del PIB del 2021 superior a l’anticipat fa tres mesos. En aquest context, BBVA Research eleva les previsions a Espanya en 1 punt percentual (pp) i a totes les comunitats, encara que amb diferent magnitud. Les comunitats turístiques que es revisen més que la mitjana són Andalusia (+1,3pp), així com Catalunya i Múrcia (+1,1pp), secundades pel dinamisme del consum i l’acceleració del turisme nacional.

Amb tot, l’estudi de BBVA Research preveu que l’escenari de recuperació previst per als pròxims trimestres podria veure’s afectat per l’evolució de la pandèmia i l’avanç del procés de vacunació als principals països d’origen del turisme estranger. També hi ha el risc de no abordar les reformes necessàries que permetin crear les condicions per a una recuperació vigorosa.