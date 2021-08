Unió de Pagesos (UP) va explicar ahir en roda de premsa que estima que la campanya de cereals i conreus herbacis d’enguany ha estat desigual segons les zones productores, amb una gran variabilitat, i amb sequeres inusuals.

Així, la Catalunya Central és la zona que ha registrat més variabilitat de rendiments. Mentre que al Solsonès la collita ha estat excepcional, una de les millors que s’han fet mai, tant en qualitat com en quantitat, al Bages ha estat una de les pitjors dels darrers deu anys. El Berguedà ha tingut més variabilitat de rendiments, mentre que la part confrontant amb el Bages també ha estat molt afectada per la sequera, i els municipis d’Avià, Olvan, Gironella, Casserres i Sagàs van tenir afectacions fortes per la calamarsada del 17 de juny. A la resta de municipis de la comarca la collita ha estat superior a la mitjana. Pel que fa a l’Anoia, com és habitual, ha estat millor a l’Alta Anoia, amb rendiments al voltant de la mitjana, que a la Baixa Anoia, inferiors a la mitjana. A Osona i al Lluçanès, també ha estat al voltant de la mitjana i lleugerament superior en determinades zones.

Per la seva banda, les Garrigues i el Pla d’Urgell han assolit molt bons rendiments en regadiu, i a la Conca de Tremp, la collita ha estat superior a la mitjana i molt millor del que s’esperava. A la resta de comarques de Lleida, ha estat al voltant de la mitjana de la zona, tot i que a la Segarra i a l’Urgell hi ha hagut una gran variabilitat de rendiments, força inferiors a la mitjana a les parts més àrides.

També, cal tenir en compte els greus danys i pèrdues que provoca, cada cop més, la fauna salvatge, sobretot conills, senglars i cabirols, als conreus cerealístics. A més, la proliferació de caus de conills malmeten ribes i camins i ocasionen greus sobrecostos a l’hora de reparar-los.