La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assegurar ahir que la pujada del preu de l’electricitat en el mercat majorista no té un gran impacte sobre els consumidors domèstics. Les declaracions de Ribera a la Ser es van fer poc abans de conèixer-se que el preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista (pool) es tornaa situar avui, en plena onada de calor, en 117,29 euros megawatt/hora (MWh), i així es bat un rècord per cinquè dia consecutiu i supera en l’1,3% l’anterior, fixat per a dijous en 115,83 euros.

Així, el preu del pool, que a Espanya s’usa de referència per calcular la tarifa regulada a la qual estan subjectes uns 10 milions de llars, supera en el 319,5%, més del quàdruple, els 36,71 euros/MWh que es van pagar el segon divendres d’agost de l’any passat, segons dades de l’operador del mercat ibèric OMIE.

El més alt, de les 20 h a les 23 h

Per franges horàries, el preu del pool, en el qual es casa l’oferta dels productors amb la demanda prevista per Xarxa Elèctrica, oscil·larà entre els 128,54 euros/MWh que costarà entre les 22.00 i les 23.00 hores, i els 101,52 euros que es pagaran entre les 5.00 i les 6.00 de la matinada.

Ribera va obrir la porta a «disposar de tota l’energia hidroelèctrica a través d’un sistema de concessió diferent o a través d’una empresa pública segons es vagin alliberant les concessions hidroelèctriques, que permeti intervenir o facilitar una altra manera d’oferir energia».

En tot cas, la ministra planteja introduir canvis en la tarifa regulada (PVPC), que és la que depèn en major mesura del mercat majorista i que és més barata que la que ofereixen les elèctriques en el mercat lliure

«L’escalada dels preus majoristes és enormement aparatosa i tremenda, però no té una traducció igualment aparatosa i tan tremenda en la factura dels consumidors domèstics i, malgrat tot, en alguns sí que té un impacte i això és el que explica per què hem suspès tota la part fiscal i per què estem aplicant ja fórmules que redueixen l’altre terç de la nostra factura, que són els peatges i càrrecs», va assenyalar Ribera.

Així, va subratllar que «més que fixar-se en el preu del mercat majorista», que és «preocupant» perquè les previsions apunten al fet que continuarà alt en el curt termini, «cal pensar quines altres coses» poden pal·liar la factura dels consumidors que depenen en major mesura de la volatilitat del mercat elèctric.