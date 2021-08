La taxa de variació anual de l'IPC a Catalunya va pujar dues dècimes el juliol i va tancar el mes al 2,8%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest increment no es veia a Catalunya des de l'abril del 2017, quan també va ser del 2,8% anual. Al conjunt d'Espanya, els preus també pugen interanualment, amb un augment de dues dècimes fins al 2,9%. Pel que fa a la variació mensual, entre juny i juliol l'índex de preus a Catalunya cau un -0,6%, mentre que a Espanya ho fa un -0,8%. Els preus anuals del juliol es veuen afectats per l'encariment d'hotels i restauració (+0,7%) o l'alimentació (+1,7%).

En canvi, es modera un 0,7% la taxa anual de l'habitatge, fins al 8,4%, per l'efecte de la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. En aquest grup també puja el preu del gas. Al considerar les taxes de variació mensual, al juliol el preu del calçat i la roba a Catalunya cau un 12,7% per les rebaixes, i es nota un descens del 0,4% en el grup d'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles pel descens de l'IVA de l'electricitat. En canvi, puja un 0,6% el transport, un 0,7% l'oci i la cultura, i un 0,8% els serveis de restaurants i hotels. Al conjunt d'Espanya, la tendència mensual és similar, amb una variació del -12,4% en la roba i el calçat i del -0,8% en habitatge, electricitat, gas i altres combustibles. Per demarcacions, la inflació anual a Girona és aquest juliol del 3,1%, a Lleida del 3,5%, a Tarragona del 3,3% i a Barcelona del 2,5%. L'índex de variació mensual és en tots els casos negatius, amb baixades del -0,5% a Girona, -08% a Lleida, -0,4% a Tarragona i -0,7% a Barcelona.