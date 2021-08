El març d’any passat, a conseqüència de l’alta incidència de la covid i el confinament total decretat pel Govern de Pedro Sánchez, moltes empreses es van veure obligades a facilitar que els seus empleats poguessin treballar des de casa. El teletreball va arribar per quedar-se: un any i mig després encara hi ha persones que decideixen teletreballar.

Ara, els treballadors de Google de la seu de Nova York -situada al mateix lloc que abans de la pandèmia-, podrien tenir reduccions en el salari si decideixen treballar des de casa de manera permanent. A més, aquesta reducció salarial es veuria afectada segons el lloc de residència del treballador. És a dir, com més lluny visquin de la seu, més es veurà afectat el sou.

Al juny Google va llançar Work Location Tool, una eina perquè els seus empleats poguessin calcular el seu salari si decidien teletreballar. Segons l’agència de notícies Reuters, que ha tingut accés a captures d’aquesta calculadora, Google reduirà el salari dels empleats que decideixin teletreballar.

Es tracta d’un experiment que s’està portant a terme a Silicon Valley i que podria estendre’s a altres empreses. Les captures de pantalla de la calculadora del sou mostren que una empleada que viu a Stamford, Connecticut, a una hora de la ciutat amb tren, veuria reduït un 15% el seu salari si treballa des de casa. Mentre que una treballadora que resideixi a Nova York i decideixi teletreballar no veuria afectacions en el sou. Aquestes captures també han mostrat diferències del 5% i el 10% en altres àrees com Seattle, Boston i San Francisco. Un empleat de Google que es trasllada a l’oficina des de Seattle podria veure reduït el seu salari un 10% si treballa des de casa, segons Work Location Tool.

Altres empreses, com Facebook i Twitter, també van reduir el sou dels treballadors que s’han traslladat a zones menys costoses.

Un portaveu de Google assegura que la companyia no canviarà el sou en función de si treballa des de l’oficina a Nova York o si ho fa lluny de la ciutat.