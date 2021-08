Seat ha venut 323.700 cotxes entre gener i juliol d’aquest any, una xifra que suposa un 34% més respecte al mateix període de l’any passat i que permet recuperar els volums precovid, segons ha explicat la companyia. L’impuls de les vendes es deu, sobretot, als models híbrids endollables i al creixement de la marca en països com França, Itàlia, Suïssa, Suècia, Israel i Turquia, on ja se superen els resultats dels mateixos set mesos del 2019. Tot i aquesta forta demanda, les entregues de vehicles disminueixen per culpa de la manca global de semiconductors. Al juliol, Seat va entregar 43.000 cotxes, el 10,9% menys que al mateix mes del 2020, i per això la planta de Martorell ha obert excepcionalment a l’agost la línia 2.

Segons van explicar fonts de la companyia, la línia de la família del León i el Cupra Formentor està en marxa per compensar parcialment els vehicles no produïts durant aquest any i entregar al més aviat possible les unitats compromeses davant d’una demanda elevada des dels concessionaris.

D’altra banda, les vendes de Cupra, integrades en el resultat de Seat, han crescut un 240% entre el gener i el juliol, amb 44.800 vehicles. El mes de juliol, les vendes han estat de 6.600 cotxes, un 128% més que el mateix mes de l’any passat. El Formentor, amb 30.000 cotxes entregats fins ara, representa dos de cada tres unitats venudes per Cupra des de començament d’any. Les vendes de la marca funcionen a Alemanya, Espanya, Regne Unit, Itàlia i França.