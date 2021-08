La crisi econòmica provocada per la covid-19 ha intensificat el desequilibri subjacent del sistema de pensions a Espanya. Perquè, mentre la despesa en pensions ha mantingut un ritme de creixement relativament estable, la intensa disminució dels ingressos per cotitzacions socials durant la pandèmia ha aprofundit el deteriorament del dèficit contributiu a la Seguretat Social.

Al tancament del maig del 2021 hi havia a Espanya 1,95 cotitzants per cada pensionista, una taxa que ha estat en caiguda des de l’any 2007. Segons alguns experts, l’equilibri en els sistemes de repartiment és difícil de sostenir quan la relació entre afiliats i pensionistes és menor a 2,5.

Però aquesta ràtio no és uniforme. Algunes províncies, concretament tretze, estan en nivells d’1,5 cotitzants per cada pensionista o fins i tot inferiors. A l’extrem contrari, hi ha 4 províncies espanyoles per sobre de 2,5 cotitzants per pensionista.

A això s’afegeix el fet que les noves pensions entren en el sistema amb un desequilibri actuarial, és a dir, que durant la seva jubilació, els pensionistes en conjunt reben una pensió més gran que el que han cotitzat. Un estudi del Banc d’Espanya de l’any passat calcula que, utilitzant la Mostra Contínua de Vides Laborals del 2017, les noves pensions reben 1,74 euros de prestació per cada euro de cotització.

Si una gran reforma era necessària abans de la pandèmia, ara ho és encara més. Cal estabilitzar el sistema a curt i mitjà termini, actuar per corregir el dèficit que hi ha. Però, en paral·lel, cal aplicar mecanismes automàtics que blindin el sistema de repartiment davant els canvis demogràfics, econòmics i socials.

Espanya hauria de sumar-se a aquells països europeus que han entès que, sense uns pilars robustos de previsió social pública i complementària, no podrem aspirar a pensions sostenibles, suficients i equitatives. Entre els elements d’aquest «sistema mixt» caldria considerar, en el Pilar I de pensions públiques de repartiment, els comptes nocionals. Aquest sistema té en compte la contribució del treballador al llarg de la seva vida laboral per calcular el que li correspon de pensió pública.

En segon lloc, cal impulsar el Pilar II, de plans complementaris d’ocupació i l’adscripció quasi obligatòria dels treballadors (assalariats i autònoms) a un sistema de contribució definida de capitalització de plans de pensions d’ocupació a través de convenis col·lectius. Però també és important incentivar l’estalvi individual a través de plans de pensions o altres instruments d’estalvi, el que constitueix el Pilar III de sistema.

Només desenvolupant els tres pilars, com han fet els països de la UE, aconseguirem un sistema de previsió social per a la jubilació sostenible, just i capaç de proveir pensions suficients i dignes als jubilats presents i futurs.