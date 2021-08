L’origen de la majoria de les ciutats medievals, les mateixes ciutats en les quals avui dia vivim, va estar directament lligat al comerç. Aquestes van sorgir en territoris molt concrets que, per la seva situació geogràfica, permetien els intercanvis comercials i l’activitat mercantil en general. Llocs on es trobaven, sovint, encreuaments de camins. Fins i tot algunes ja tenien un precedent a l’antiguitat romana. De fet, les ciutats han estat sempre punt de trobada i espai apte, de manera natural, per desenvolupar-hi la compravenda de productes i serveis, indispensables per al funcionament de qualsevol societat.

Precisament és per tot això que, a l’hora d’adaptar les ciutats als nous models definits pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a les noves maneres de viure dels seus ciutadans, cal tenir molt present la realitat comercial. El comerç de proximitat té una importància vital a qualsevol ciutat, de manera que, a l’hora de planificar la seva configuració urbanística i els plans de mobilitat, ningú pot obviar aquesta realitat. Nosaltres som plenament conscients que cal reduir l’ús del vehicle privat en determinades àrees urbanes, però no podem estigmatitzar-lo. S’han d’oferir alternatives ben pensades. L’activitat comercial influeix en les noves mobilitats i proposa canvis en les preestablertes. I passa també a l’inrevés: alguns canvis urbanístics que afecten la mobilitat influeixen directament en el sector comercial amb millor o pitjor resultat en funció dels elements que es tenen en compte a l’hora de dissenyar-los.

Pròximament, a Manresa, se’ns presenten grans reptes urbanístics molt lligats a la mobilitat que tindran un gran impacte en l’àmbit comercial, com el cas de les obres previstes el carrer d’Àngel Guimerà, i no podem deixar de dir que necessitem projectes transversals, consensuats i treballats, que siguin capaços de fer equilibris entre el model de ciutat sostenible i la promoció de l’activitat comercial. Cal crear una ciutat amable per a la ciutadania, òbviament. Però aquesta ha de poder arribar fàcilment al comerç local. Si per accedir-hi ha de superar una cursa d’obstacles, es desincentivarà el consum al petit comerç, que dona vida i forma part de la idiosincràsia particular de cada ciutat. Si desapareix, es dona espai a les grans corporacions que tenen una dubtosa implicació amb el medi ambient i el manteniment de l’espai públic del qual s’aprofiten.

En aquest moment, en què el govern local ha iniciat la revisió del Pla de Mobilitat és imprescindible obrir el debat general i posar-lo sobre de la taula. I la visió d’un sector tan important com és el comerç local ha de poder manifestar les seves necessitats, ajudant a crear un projecte global on els canvis que han de venir esdevinguin una oportunitat per a tothom. Tradicionalment els diversos planejaments urbanístics han deixat de banda el debat i el consens previs. Els responsables polítics, amb el suport d’anàlisis tècniques interessades i clarament ideologitzades, han tirat sempre pel dret. Han practicat, sense manies, un despotisme il·lustrat, com si estiguessin només ells en possessió de la veritat absoluta. Fer-ho sempre així és un error que hipoteca clarament l’economia en gran mesura.

Ara és el moment d’exigir als nostres governants un diàleg real, informat i participat amb tots els agents afectats per definir com ha de ser la nova mobilitat manresana. El disseny de la nostra ciutat i la seva implantació ha de tenir en compte la veu dels comerciants si pretenem que aquesta segueixi viva i pensant, sobretot, en una recuperació de la capitalitat comercial que ens confereix la nostra ubicació.

El canvi de paradigma s’ha vist accelerat per l’estrès i el col·lapse mediambientals, però precisament ara no podem perdre l’oportunitat d’idear una ciutat que ha de perdurar en el temps, donant joc a tots els seus habitants i visitants. Cal avaluar molt bé totes les circumstàncies per evitar situacions com la de les «superilles» implantades unilateralment a la ciutat de Barcelona, on, malgrat la voluntat de millorar l’espai públic, només s’ha pensat en els vianants. Aquestes han estat contraproduents per als comerciants, que, amb dades del 2019, han patit una caiguda molt important de les seves vendes. La ciutat la fem entre tots, caram!