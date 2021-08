Les vendes de la indústria a Catalunya durant el primer semestre van créixer un 21,2% respecte al mateix període de l'any passat, l'increment més accentuat de la sèrie històrica (es recullen dades des del 2011). La forta pujada respon a la caiguda de l'activitat industrial registrada entre abril i juny de l'any passat, coincidint amb l'estat d'alarma, així com la recuperació després de l'esclat de la pandèmia. L'Índex de Xifra de Negoci de la Indústria a Catalunya va experimentar un creixement més accentuat en comparació amb el conjunt de l'Estat, on les vendes del sector secundari es van incrementar un 18,6% interanual entre gener i juny, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Únicament durant el mes de juny, la facturació del sector secundari a Catalunya va incrementar-se un 24,6% respecte al mateix període de l'any passat, més de cinc punts per sobre la mitjana espanyola (+19%). Catalunya, de fet, va ser la cinquena comunitat on més van créixer les vendes industrials, superada només per Astúries (+36%), Andalusia (+36%), les Canàries (+27,9%) i Múrcia (+27,3%). Durant el sisè mes de l'any, l'energia, els béns de consum i els béns intermedis van ser els principals impulsors de les vendes industrials al conjunt de l'Estat. Destaquen els comportaments de sectors com la metal·lúrgia o la indústria química, amb creixements interanuals del 43,9% i del 23,6%, respectivament. Els béns d'equip, en canvi –sobretot vehicles de motor-, van experimentar una davallada en les vendes del 3,3% al juny.