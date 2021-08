La Comissió Europea ja ha transferit al Tresor d’Espanya els primers 9.000 milions d’euros a compte dels fons europeus Next Generation assignats a Espanya per als sis pròxims anys, per import de gairebé 70.000 milions d’euros.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, va celebrar ahir que el lliurament per finançar el Pla de Recuperació. «És una notícia molt important i positiva que confirma el suport de la Comissió Europea al nostre programa econòmic», va destacar la vicepresidenta en una trobada amb la premsa a Cadis.

Calviño va assenyalar que el pla de recuperació impulsarà la modernització de l’economia i contribuirà «a superar les mancances estructurals» que Espanya arrossega des de l’anterior crisi, la del 2008.

La vicepresidenta va recordar que aquest primer pagament de 9.000 milions equival al 13% del total de transferències que rebrà Espanya (70.000 milions) als quals se’n sumaran 70.000 milions més fins al 2026. «És un suport europeu sense precedents, que equival a les transferències que hem rebut de fons estructurals en els últims 30 anys», va emfatitzar.

Calviño va subratllar que Espanya està tenint una sortida de la crisi «molt diferent» de l’anterior, amb un «intens creixement econòmic» que s’està traduint en una forta creació d’ocupació, com demostren, va dir, les dades publicades ahir pel Ministeri de Seguretat Social, que apunten al fet que al final dels mes d’agost es recuperarà el nivell d’ocupació prepandèmia.

També va fer referència a la publicació per part del Banc d’Espanya de la dada de deute públic del mes de juny, que s’ha reduït fins al 122% del PIB, gràcies, segons va destacar la vicepresidenta, a aquest «intens» creixement econòmic.

Amb aquestes «notícies positives» a la mà, Calviño va afirmar que cal concentrar els esforços en el pla de recuperació. «No hem estat aturats esperant aquests 9.000 milions. Des de fa un any estem preparant el pla i ja hem començat a desplegar inversions», va destacar.

En aquest sentit, va recordar que ja s’han distribuït més de 7.000 milions d’euros entre les comunitats autònomes perquè comencin a fer les inversions del Pla de Recuperació i que ja s’han llançat les licitacions per a les grans obres ferroviàries.

La vicepresidenta va reiterar que les inversions del pla «s’acceleraran» en la segona part de l’any i es concentraran sobretot en el període 2022-2023, en el qual es rebrà el 80% de les transferències previstes.