L’Ajuntament de Manresa ha obert la 8a edició de la convocatòria per a la concessió d’ajuts reintegrables microcrèdits que té l’objectiu de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses a Manresa.

Poden sol·licitar aquesta línia d’ajuts els emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de juliol del 2020; les empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre que l’obertura o el traspàs s’hagi fet a partir de l’1 de juliol del 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros; i les empreses d’economia social i solidària que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre que l’obertura o el traspàs s’hagi fet a partir de l’1 de juliol del 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Els ajuts reintegrables es podran concedir per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.). S’exclouen explícitament l’adquisició de terrenys i/o construccions i les despeses financeres i tributàries. Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions fetes a partir de l’1 de juliol del 2020 i el període d’execució es perllongarà fins al termini de 3 mesos a partir de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Les condicions dels microcrèdits són les següents: tipus d’interès 0%, no es preveu carència, el termini màxim de devolució és de 4 anys i l’amortització i quotes són trimestrals

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 30 de setembre del 2021. La documentació s’ha de lliurar de manera presencial a l’Oficina de l’OAC, situada a la plaça Major, 1, o de manera telemàtica a l’enllaç: https: //www.manresa.cat/seu/ menu/fitxa/902?nocache=1.