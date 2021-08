Un total de 4.963 banquers van guanyar més d’un milió d’euros el 2019 a la Unió Europea, una xifra lleugerament superior a la de l’any anterior (4.938, un 0,51% més) però que implica un fort increment del 45% en una dècada, des dels 3.427 del 2010. Així ho ha revelat aquest dimecres l’Autoritat Bancària Europea (més coneguda com a EBA, per les seves sigles en anglès) en un informe en el qual ha apuntat que l’esmentat col·lectiu va percebre en total 9.884 milions d’euros (4.317 milions en salari fix i 5.567 milions en variable), cosa que dona una mitjana d’1,99 milions per executiu. Les xifres són de nou similars a les del 2018 (9.823 i 1,989 milions, respectivament). Respecte al 2010, en canvi, el sou total s’ha disparat un 31% des dels 7.528 milions, però la remuneració mitjana ha baixat un 9,1% des dels 2,19 milions.

A Espanya, els banquers milionaris van ser 163 fa dos anys, en línia amb els exercicis anteriors (167 el 2018 i 161 el 2017). En una dècada, no obstant, han augmentat en un 22% des dels 133 que ja hi havia el 2010 malgrat que aquell any el sector financer del país estava en plena crisi. La remuneració total que van rebre el 2019 va ser de 375 milions d’euros, amb una salari mitjà de 2,3 milions. Una dècada abans, el seu sou total va ser de 300 milions, un 25% menys, i la remuneració mitjana va ascendir a 2,25 milions, un 2,2% inferior.

El 2019, 98 banquers espanyols van guanyar entre un i dos milions; 30, entre dos i tres milions; 18, entre tres i quatre milions; sis, entre quatre i cinc milions; dos, entre cinc i sis milions; cinc, entre sis i set milions; un, entre set i vuit milions; dos, entre nou i 10 milions, i un, entre 12 i 13 milions (el divuitè cobrament més gran a Europa aquell any, però lluny dels entre 64 i 65 milions que va rebre un directiu al Regne Unit).

Regne Unit al capdavant

La institució presidida per José Manuel Campa ha destacat que la major part dels banquers milionaris europeus continuen sent al Regne Unit (3.519, un 70,9% del total), conseqüència lògica que la City de Londres sigui la principal plaça financera del continent i una de les més grans del món. Amb tot, l’informe de l’EBA destaca que una «petita» caiguda d’aquest col·lectiu (95 menys, -2,63%) a causa dels preparatius per al Brexit, que van obligar moltes entitats a portar unitats de negoci a la UE.

Els principals beneficiaris d’aquesta tendència, que és de preveure que continués el 2020, van ser Alemanya (42 banquers milionaris i 9,33% més, fins als 492), França (36 i 15,38% més, fins als 270) i Itàlia (35 i 16,99%, fins als 241). Segons el regulador financer comunitari, l’increment d’executius milionaris de banca es va deure també «als bons resultats financers generals en algunes institucions, en particular per a banca corporativa i la reestructuració i consolidació en curs de bancs que va donar lloc a indemnitzacions per acomiadament superiors a les habituals».

L’EBA també ha destacat que el pes de la remuneració variable sobre la fixa (com més baix millor perquè indica una menor possibilitat que s’assumeixin riscos excessius per cobrar més) va baixar del 139% del 2018 al 129% (114% a Espanya), si bé segueix per sobre dels anys anteriors (101% el 2017, 104% el 2016, 118% el 2015 i 127% el 2014). La relació d’aquesta ràtio amb la rendibilitat sobre el capital de les entitats, ha afegit, és «moderada» i fins i tot «lleugerament negativa» a la Unió Europea dels 27. En el segment de la gestió d’actius, no obstant, es va situar en el 339% i, malgrat caure des del 378% del 2018, continua molt per sobre del màxim legal del 200% fixat el 2014 perquè diversos països van aplicar excepcions a aquesta regla.