L’escassetat en el subministrament global de semiconductors ha portat l’empresa automobilística Seat a parar demà, dia 20 d’agost, la producció de la línia 2 de la fàbrica de Martorell, que aquest mes treballa de manera «excepcional».

Segons va informar el diari La Vanguardia i van confirmar a l’agència Efe diverses fonts de la companyia Seat, l’empresa d’automòbils indica que és «excepcional» que treballi la línia 2 d’aquesta planta durant el mes d’agost.

Tot això s’està fent per «compensar parcialment els vehicles no produïts durant aquest any de pandèmia per l’escassetat de semiconductors i lliurar al més aviat possible l’alta demanda que hi ha als nostres concessionaris i clients».

No obstant això, fonts de la companyia han assegurat que precisament «a causa de l’escassetat en el subministrament global de semiconductors, que afecta absolutament tota la indústria de l’automòbil, s’ha desconvocat el dia addicional de producció previst per a demà a la línia 2 de la fàbrica del Baix Llobregat de Martorell».

Seat també informa que en 16 dies, des del dilluns 2 d’agost fins ahir, 18 d’agost, s’han fabricat aproximadament més de 7.000 vehicles addicionals.