La Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) ha imposat una multa de 61,28 milions d'euros a un càrtel format per dotze empreses que alteraven els resultats de les licitacions del ministeri de Foment per adjudicar-se bona part dels serveis de conservació i explotació de la xarxa de carreteres de l'Estat. Les companyies van aconseguir 71 de les 101 licitacions que va impulsar el ministeri entre 2014 i 2018, l'equivalent a 530 MEUR en adjudicacions (un 63% de l'import total durant el període), segons ha informat la CNMC aquest divendres en un comunicat. A banda de la sanció econòmica, el regulador ha prohibit a l'administració que contracti aquestes empreses, una decisió que haurà de ratificar la Junta de Contractació de l'Estat.

Les empreses que formaven part del càrtel són Acciona (multa de 2,3 MEUR), Aceinsa (3,2 MEUR), Alvac (5,9 MEUR), ACS (11,8 MEUR), Elecnor (2,6 MEUR), Copasa (5,6 MEUR), Elsamex (4 MEUR), Obrascón Huarte Laín (3 MEUR), Ferrovial (5,7 MEUR), Copcisa (34 MEUR), FCC (8,5 MEUR) i Sacyr (5,2 MEUR). En el cas d'Aceinsa, la companyia s'ha beneficiat d'una reducció del 50% del total de la multa imposada, ja que ha aportat diverses proves que han permès a la CNMC detectar l'existència del càrtel. Més enllà de la reducció de la multa, Aceinsa podrà seguir treballant amb l'administració pública. Segons ha detallat Competència, aquesta agrupació havien dissenyat un sistema on cada empresa tenia incentius per concentrar les seves possibilitats d'adjudicació en un nombre limitat de licitacions, aconseguint d'aquesta manera que les ofertes restants tinguessin escasses o nul·les possibilitats. Igualment, totes les companyies presentaven ofertes a totes les licitacions, per així aconseguir que les empreses alienes al càrtel i que eren realment competitives quedessin excloses del procés de contractació. Segons la CNMC, el "modus operandi' era "particularment complex" i "dificultava enormement" la seva detecció.