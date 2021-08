Inspecció de Treball ha detectat 555 infraccions en Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) a Catalunya, segons dades del Ministeri de Treball fins a l’1 de juny de 2021. L’import de les sancions imposades a empreses catalanes ascendeix a 2.351.954,58 euros.

La Inspecció de Treball ha fet fins ara 4.495 actuacions al Principat. Fonts del departament de la ministra Yolanda Díaz van concretar a l’ACN que les 555 infraccions no són equivalents al nombre d’empreses multades, ja que alguna en pot haver comès més d’una.

Al conjunt de l’Estat espanyol, Inspecció de Treball ha descobert 5.459 casos de frau, amb 25.930.721,74 euros en multes, i ha iniciat 39.136 actuacions. Les infraccions a Catalunya suposen el 10,16% de les de l’Estat.

Alguns dels fraus denunciats per treballadors i sindicats estan relacionats amb el fet que persones inscrites en ERTO han treballat tot i estar en un expedient de suspensió o han fet més hores de les que tocava. També s’han descobert empreses que han contractat empleats per substituir els afectats pels expedients. Les companyies hauran de retornar l’import de les prestacions d’atur que ha rebut la plantilla de forma il·lícita així com tornar les quotes que ha deixat d’abonar mentre l’expedient estava vigent.