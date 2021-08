Les exportacions catalanes entre els mesos de gener i juny es van situar en els 39.684,8 milions d’euros, el 28,2% més respecte al mateix període de l’exercici anterior i registrant uns volums superiors en comparació al primer semestre del 2019, abans de l’esclat de la pandèmia. Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Catalunya va ser la comunitat que més va contribuir al creixement de les exportacions al conjunt de l’Estat, amb una quota del 25,9%. Pel que fa al mes de juny, Catalunya va vendre productes a l’estranger per 7.093,1 milions d’euros, el 31,4% més en termes interanuals i un 15,9% més en comparació amb el juny del 2019.

A banda de ser la que més va vendre a l’exterior, Catalunya també va ser una de les comunitats on més van créixer les exportacions durant el primer semestre. Només la superen Madrid (+34,7%), Galícia (+31%) i Castella-La Manxa (+28,5%). Pel que fa a la seva contribució, Catalunya va aportar set punts al creixement de les exportacions al conjunt de l’Estat, gairebé una tercera part del total (+23,3%).

El sector químic segueix encapçalant les exportacions a Catalunya, amb un pes del 28,9% sobre el total de les vendes. Entre els mesos de gener i juny, aquesta indústria va exportar productes per 11.449,1 milions d’euros, un 18,5% més en termes interanuals i un 13,7% més en comparació al primer semestre del 2019. Únicament al mes de juny, les exportacions de productes químics es van enfilar als 1.980,5 milions d’euros, el 28,6% més respecte al mateix període de l’any passat.

La indústria dels béns d’equip també es consolida a la segona posició, després de registrar unes vendes de 6.742,9 milions d’euros durant el primer semestre (+35% en termes interanuals). Durant el mes de juny, aquest sector va experimentar un fort creixement (+44,8%), amb exportacions per 1.263,3 milions. La tercera posició és per al sector de l’alimentació, begudes i tabac, que durant el primer semestre va vendre productes a l’estranger per 5.888,1 milions d’euros (+13,4%). Pel que fa al juny, les exportacions al sector van incrementar-se un 17,7% en termes interanuals, fins als 1.086 milions. Dades per demarcacions Barcelona va ser la demarcació que més productes va exportar i, alhora, una de les que més va créixer a Catalunya.

Durant els sis primers mesos de l’any, les comarques metropolitanes van comercialitzar productes per 30.656,5 milions d’euros, el 28,5% més en termes interanuals. També va ser una de les que més va créixer el mes de juny (+31,1%), amb exportacions per valor de 5.394,1 milions. No obstant això, Tarragona va ser el territori que més va impulsar el creixement a Catalunya. Les exportacions a les comarques tarragonines van créixer fins als 4.652,6 milions durant el primer semestre, el 37,6% més en termes interanuals.

La taxa de variació es va accentuar encara mes al juny (+54,9%), quan es van exportar productes per 910,7 milions d’euros. A Girona i Lleida, en canvi, el creixement va ser més moderat.