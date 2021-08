El preu de la llum a l’Estat torna a acostar-se als màxims històrics, malgrat haver deixat enrere l’onada de calor. Després que dilluns l’import del MWh baixés dels cent euros per primera vegada en dues setmanes, els preus només han pujat, i avui es convertirà en el segon dia més car de la història. El preu mitjà de la llum se situarà en els 117,14 euros per MWh, lleugerament per sota el rècord de 117,29 euros registrat divendres de la setmana passada, segons les últimes dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). La llum arribarà a marcar un preu de 129,37 euros per MWh entre les nou i les deu de la nit, mentre que la franja horària més barata serà de dues a sis de la matinada.

Després que la llum registrés el seu màxim històric divendres passat, el preu va acumular tres dies consecutius de caigudes, coincidint amb el cap de setmana, quan el consum d’electricitat acostuma a ser més baix respecte als feiners. El preu es va contenir dos dies, quan el MWh de dilluns i dimarts valia 88,92 euros i de 89,5 euros, respectivament.

Amb tot, dimecres es va tornar a superar la barrera dels cent euros, amb un preu mitjà de 105,4 euros per MWh. La tendència a l’alça es va mantenir dijous, quan l’import del MWh va ser de 113,4 euros. Entre dilluns i divendres, l’electricitat s’ha encarit el 31,7%.