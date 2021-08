Renfe ha adquirit el 50% del capital de la companyia ferroviària txeca Leo Express, que opera serveis en diferents països centreeuropeus. Segons informa aquest divendres el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l’operació, l’import de la qual no ha sigut revelat, ha sigut autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i s’enquadra en el marc del procés d’internacionalització de l’operadora espanyola.

La cartera dirigida per Raquel Sánchez ha indicat que la iniciativa constitueix una oportunitat de negoci estratègica per a Renfe, que busca establir aliances i obrir noves vies de negoci fora del mercat nacional. Els acords d’inversió i d’accionistes subscrits entre les companyies espanyoles i txeca contemplen una ampliació del 50% de Leo Express, que és assumida per Renfe.

Leo Express és una companyia privada que va començar a operar el 2012 a la República Txeca, i des d’aleshores, ha anat desenvolupant el seu negoci a través de l’extensió dels seus serveis a països com Eslovàquia i Polònia, així com amb l’adjudicació de licitacions d’Obligació de Servei Públic (OSP) a la mateixa República Txeca, que és una de les àrees on busca créixer. A Alemanya, des del 2017, han estat operant per a FlixTrain un servei Open Access de llarga distància entre Berlín i Stuttgart. Així mateix, amb l’objectiu d’alimentar els seus serveis ferroviaris a través de la intermodalitat tren-bus, Leo Express ha operat diverses connexions per carretera a la República Txeca, Eslovàquia, Àustria, Polònia i Ucraïna. Actualment, a causa de la pandèmia, es limita a operar serveis de ferrocarril a la República Txeca, Eslovàquia i Polònia.

La cartera de Transports ha explicat que com a conseqüència de l’actual procés de liberalització del sector ferroviari, Renfe s’ha marcat com a objectiu en el seu Pla Estratègic aconseguir un grau d’internacionalització més elevat de la companyia. Així, ha destacat que l’entrada de l’operadora espanyola com a soci principal a Leo Express té el benefici directe de tenir activitat en tres països europeus més, que són la República Txeca, Eslovàquia i Polònia, així com disposar dels recursos i llicències per accedir al mercat alemany. A més, permet optar amb caràcter immediat a licitacions d’OSP a Alemanya, la República Txeca i Polònia, amb capacitat d’implantació local, experiència o referències en aquests països.

Alhora, la companyia espanyola estaria millor posicionada per accedir als projectes d’alta velocitat que hi ha previstos a la regió. En aquest sentit, la República Txeca, Eslovàquia i Polònia són tres països que encara tenen molt potencial de desenvolupament de les seves infraestructures de transports. D’altra banda, el desembarcament de Renfe al centre i l’est d’Europa podria tenir un efecte arrossegament, de manera que podria facilitar el creixement de l’activitat internacional d’altres empreses espanyoles, especialment relacionades amb la indústria ferroviària.