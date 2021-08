Que venen els fons! Des que fa un any els dirigents de la UE van acordar un estímul per a la recuperació de 750.000 milions d’euros a fi de fer front a la crisi provocada per la covid-19, aquesta afirmació es repeteix en molts fòrums de l’àmbit empresarial d’Espanya. Tot i això, no es pot negar que per a la gran majoria d’autònoms, pimes i empreses segueixen sent uns fons desconeguts.

És complex d’armar, articular i canalitzar, però l’essència és senzilla d’entendre. D’una banda, la UE disposa, des de fa temps, d’una estratègia per a Europa. D’altra banda, genera un pressupost anual que dona suport als estats membres, les xifres s’estableixen cada set anys. Amb aquests elements i els pressupostos de cada país, obtenim una velocitat de transformació anual. Amb la injecció dels fons NGEU, aquesta velocitat hauria d’incrementar. «L’assignació» a Espanya de 150.000 milions vol dir, també, que ens trobem comparativament més endarrerits i hem d’accelerar. No en el seu ús, en el seu ús òptim.

Avui ens trobem davant el desig d’aconseguir una certa quadratura del cercle: amb els elements de què disposem per canalitzar una quantitat anual de subvencions sensiblement inferior, voler arribar a la major part de pimes i empreses aconseguint un efecte multiplicador de capital privat sobre el públic d’un a quatre.

L’element que ho complica tot és el factor temps. Quan es realitza una transformació, no pots esperar a tenir-ho tot perfectament preparat, sinó anar fent servir les bases de què disposes a mesura que vas creant unes capacitats millors. La canalització dels fons requereix compaginar la construcció d’unes bases, regulació i processos diferents al mateix temps que es fan arribar les ajudes a les empreses.

Estem veient com a grans línies objectiu del Pla Espanyol van prenent forma. Però com es connecta el gradual llançament de convocatòries cada vegada més atomitzades amb el teixit productiu no expert en aquest món? Com casa la visió de transformació que pot tenir pensada la pime o l’empresa amb el calendari de convocatòries?

BBVA disposa d’una capacitat de canalització per la seva capil·laritat a tot el territori que pot utilitzar-se a tal fi. Les entitats financeres són el punt de contacte de pimes, empreses i autònoms per posar els seus projectes en marxa. No és res de nou: anticipar subvencions, concedir finançament, s’ha fet sempre. Per què no ara, que el temps no sobra i cal amplificar l’efecte dels fons i el seu efecte sobre l’activitat i l’ocupació. Ja vam obrir les portes l’abril del 2020 per canalitzar les ajudes lligades a covid-19 i ara més que mai obrirem les portes als projectes de transformació de clients i no clients.

És hora de passar de la pissarra al camp de joc!