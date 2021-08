Les Cambres de Comerç de Catalunya han reclamat la «màxima transparència» en els criteris de gestió dels Fons Next Generation EU. En concret, han exigit la publicació dels calendaris de convocatòria amb antelació per assegurar que estiguin obertes prou temps per la participació de totes les empreses. Així mateix, també han demanat la publicació dels criteris de repartiment territorial i el respecte «estricte» a l’assignació habitual dels fons europeus. Les Cambres catalanes també han exigit publicar les avaluacions de les adjudicacions fetes fins ara i assegurar un «flux constant d’informació» cap als governs autonòmics i d’aquests a les organitzacions que tenen obligació legal de donar suport a les empreses.

Les Cambres han assegurat desconèixer si existeix un disseny i una planificació de les convocatòries que permetin complir la finalitat de promoure els compromisos aprovats per la Comissió Europea a proposta del govern espanyol.

Les corporacions han identificat moltes empreses amb «gran capacitat d’innovació» en les tasques de preparació per a les convocatòries dels fons europeus. Davant aquesta situació, les Cambres de Comerç han alertat que la «mecànica de convocatòries exprés» pot estar atenent només determinades companyies estretament vinculades als ministeris convocants.

Per aquest motiu, les Cambres han demanat una gestió «molt acurada» dels fons europeus, conèixer els criteris que se segueixen i que totes les empreses tinguin les mateixes oportunitats per accedir-hi.

Les corporacions han recordat que la gestió dels fons europeus ha d’incloure necessàriament l’atribució a partir del mèrit de la proposta, però també la territorialització, la segmentació i la igualtat d’oportunitats.

En aquest context, les Cambres han reclamat que s’asseguri el paper que han de tenir els governs autonòmics i la seva participació «activa» en el procés de gestió dels fons en la proporció adequada al seu pes en l’economia.

Amb tot, el Consell General de Cambres ha demanat als membres del Parlament Europeu que s’interessin sobre la qüestió davant la Comissió Europea i ha assegurat que farà arribar aquest posicionament a la representació de la Comissió Europea a Catalunya.