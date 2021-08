El 41% dels joves d’entre 16 i 24 anys amb ocupació pretén canviar de lloc de treball els pròxims 6 mesos. Un estudi d’Infojobs detecta aquesta tendència, que la majoria dels enquestats justifica amb l’objectiu d’ampliar les seves competències, treballar en un projecte més motivador o canviar radicalment de rumb laboral. El percentatge de professionals que tenia previst buscar una nova feina l’any passat va caure al 20%, mentre que la dada del 2021 és tan sols del 15%. Els joves són els més propensos al canvi de feina, i a mesura que augmenta l’edat de la població activa, adquireixen pes altres punts per fer el canvi, com l’existència de millors condicions per conciliar la vida familiar i professional o tenir una feina amb menor nivell d’estrès. Segons l’informe, en general, les principals motivacions que impulsen els treballadors a plantejar-se un canvi d’ocupació són: tenir un salari més elevat (74%), tenir un millor horari (45%) i tenir millors condicions per conciliar la vida laboral i familiar (44%).