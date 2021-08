El dia 1 de setembre part dels peatges més concorreguts de Catalunya desapareixeran, convertint vies com l'AP-7 o la C-32 nord en autopistes gratuïtes. Aquest fet suposarà no haver d'aturar-se i pagar l'import per aixecar la barrera, però també manté viu el debat sobre què fer per garantir-ne el manteniment, o com reconvertir aquelles carreteres que avui dia són l'alternativa gratuïta.

Així, quatre vies que sumen més de 450 quilòmetres suprimiran els peatges i la circulació serà gratuïta. Dues són de titularitat estatal i dues de la Generalitat. Aquestes són les autopistes que deixaran de ser de pagament a Catalunya a partir de l'1 de setembre: