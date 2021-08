Seat ha instal·lat dos superrobots a la fàbrica de Martorell per optimitzar la producció de vehicles. Es tracta dels robots més grans que han passat mai per la fàbrica, i que s'utilitzaran per transportar i fer l'acoblament de les peces més voluminoses del cotxe –les que formen el lateral- sense que se'n ressenti l'estructura. Els aparells superen els dos metres i mig d'altura i són capaços de carregar 400 quilograms a una distància de gairebé quatre metres del seu eix central, segons ha informat l'empresa en un comunicat. Per altra banda, els robots disposen d'un 'software' que permet fer un seguiment a distància del seu funcionament, una eina que permet detectar imprevistos i fer un manteniment predictiu de la infraestructura.