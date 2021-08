Mercadona apujarà tres cèntims el preu de la llet (sencera, semi i desnatada) que comercialitza amb la marca blanca. El sindicat estatal Unió de Petits Agricultors i Pagesos (UPA) ho va donar a conèixer tot dient que és un «pas endavant», però Unió de Pagesos (UP) veu la mesura del tot insuficient. L’anunci de l’augment, que de moment no té data d’aplicació, arriba després de diverses mobilitzacions del sector lleter a Catalunya i en altres punts de l’Estat per reclamar amb urgència un increment del preu. Els vaquers alerten que els preus actuals i l’ús de la llet com a producte reclam als supermercats està portant els negocis a la ruïna perquè no poden assumir l’increment dels costos de producció.

Fonts de Mercadona han assegurat a l’ACN que l’increment del preu de la llet als supermercats serà de 3 cèntims, però apunten que encara no hi ha fixada una data d’aplicació. Expliquen que els proveïdors làctics estan «suportant» des de principis d’any «un fort increment de les matèries primeres, dels costos energètics, de transport i d’envasos que repercuteix notablement en el preu de producció de la llet». Per això, diuen, no els ha quedat «cap altre remei» que «traslladar una part de l’important increment de costos que s’està produint al preu final de la llet». L’anunci de Mercadona és insuficient segons Unió de Pagesos, que fa pocs dies ja es va mobilitzar, juntament amb JARC, en una concentració davant d’un supermercat de Mercadona a Vic.