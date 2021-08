Facua ha denunciat set dels principals operadors de telefonia de l'Estat –Movistar, Orange, Jazztel, MásMóvil, Vodafone, Yoigo i Pepephone- per les sancions que imposen als clients que no tornen els 'routers' un cop finalitza el servei contractat. Segons l'associació de consumidors, les clàusules de devolució són "abusives", ja que considera que la informació precontractual que aporten les companyies és "insuficient". Alhora, apunta que la multa resulta "desproporcionada" i que el mètode i terminis d'entrega no són els més còmodes. En aquest sentit, Facua ha demanat al Ministeri de Consum que modifiqui la normativa actual per tal que siguin les mateixes companyies les que s'encarreguin de la recollida dels aparells.

Les denúncies han estat interposades davant les autoritats de protecció al consumidor de totes les comunitats autònomes de l'Estat, així com al Ministeri de Consum, a qui també s'ha instat a impulsar una sèrie d'inspeccions. Facua denuncia que les empreses exigeixen entregues dins un marge de temps "reduït" i sense especificar com s'han de produir. "Quan l'usuari consulta com s'ha de fer la gestió, les operadores el redrecen a altres documents o canals, dificultant les possibilitats de retorn", assenyala. Per altra banda, assegura que els consumidors desconeixen el procediment que han de seguir per retornar el 'router' i la multa en cas d'incompliment. "Aquestes pràctiques es tradueixen en càrregues i obstacles desproporcionats que, a la pràctica, impedeixen la devolució dins els terminis fixats", lamenta.