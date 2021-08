La xifra equivalent a 1.575 milions d’euros en pessetes ha quedat sense bescanviar, un cop finalitzat el termini per canviar les pessetes per euros al Banc d’Espanya, que era fins al 30 de juny d’aquest any.

Aquesta xifra representa el 3,2% del valor de pessetes que hi havia en circulació a finals del mes de desembre de l’any 2001. Des d’aleshores, els ciutadans espanyols han canviat el 96,8% restant, corresponent a 48.750 milions d’euros.

El volum més important de pessetes es van canviar en els primers sis mesos des de la posada en circulació de l’euro, fins al 30 de juny de l’any 2002, la data en què els bitllets i monedes en pessetes es podien canviar tant al Banc d’Espanya com també a les entitats de crèdit.

En aquest període, els ciutadans d’Espanya van canviar el 94,5% de l’import de les pessetes en circulació a finals del 2001.

Vint anys després, el 2021, un 3,2% del valor dels bitllets i monedes en pessetes ha quedat finalment sense bescanviar. D’aquests, 793 milions corresponen als bitllets i 782 milions a monedes en pessetes.

Aquestes xifres representen l’1,7% i el 31%, respectivament, de l’import en circulació en el moment de la introducció de l’euro.