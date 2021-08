La plataforma de serveis digitals Imagin de CaixaBank ha arribat al seu primer any de vida després del seu llançament com a comunitat digital amb més de 500.000 nous usuaris i un total de 3,1 milions d’«imaginers», un 20% més dels que hi havia abans de l’engegada de la comunitat.

Aquestes xifres situen la plataforma com a líder entre els principals neobancs i empreses de tecnologia financera, amb una quota d’usuaris actius del 15,2%, segons va destacar ahir CaixaBank en un comunicat.

En el seu primer any després de la presentació de la nova app al mercat, la plataforma ha aconseguit a més una puntuació de 83 sobre 100 de rendiment mobile en el sector neobanca, segons l’últim estudi de Smartme Analytics.

El Mobile Performance Index de Smartme Analytics monitora l’ús de les aplicacions financeres i valora el seu rendiment sobre la base de variables com el nombre d’usuaris actius, el temps d’ús diari, la interacció i la freqüència d’ús exclusiu.