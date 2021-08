El Govern haurà d'argumentar en 48 hores els motius per restringir els horaris de la restauració i tancar l'interior de l'oci nocturn, arran d'un recurs de la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, contra l'últim decret que ho estipula. El TSJC ha decidit aquest dijous desestimar les cautelaríssimes demanades per la patronal, és a dir, ha rebutjat forçar una reobertura urgent sense escoltar la versió de l'administració, i es pronunciarà un cop hagi escoltat totes les parts. En la seva decisió, la Sala diu que "encara no compta amb els elements suficients de coneixement" per decidir i que per això ha d'escoltar el Govern.

"És difícil, amb els mitjans, al·legacions i raonaments que s'expressen en l'actual recurs, suspendre o adoptar inclús una mesura cautelar positiva sense prèviament donar trasllat als col·litigants, i poder conèixer la necessitat i la proporcionalitat de les mesures adoptades", argumenta el TSJC. Per això, la sala "atorga un breu termini d'al·legacions a l'administració pública demandada perquè el Tribunal pugui pronunciar-se sobre la mesura cautelar de suspensió ordinària".