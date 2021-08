A Catalunya es van constituir 5.889 hipoteques sobre habitatges durant el mes de juny, el 36,4% més que el mateix període de l’any passat, que va coincidir amb la fi del primer estat d’alarma.

El capital prestat va créixer fins als 968,7 milions d’euros, el 40,6% més en termes interanuals, mentre que l’import mitjà per hipoteca es va situar en els 164.488 euros, per sobre la mitjana espanyola (140.456 euros). Catalunya és, després de Madrid i Andalusia, la tercera comunitat on més hipoteques es van constituir durant el mes de juny, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per demarcacions, Barcelona continua sent la que més operacions registra a Catalunya. A les comarques metropolitanes es van signar 5.443 hipoteques per un import mitjà de 184.025 euros, el que representa un 75% sobre el total.

A continuació hi apareix Tarragona, amb 822 hipoteques (11,4% del total) per un import mitjà de 103.956 euros, seguida de Girona, amb 644 operacions (8,9%) de 128.509 euros de mitjana. Finalment, a la demarcació de Lleida se’n van registrar 322 (4,7%) amb un import mitjà de 90.345 euros. Al conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques sobre habitatges durant el sisè mes de l’any va ser de 37.961, el 41,2% més que l’exercici anterior.

Per altra banda, el capital prestat es va incrementar el 49%, fins als 5.331,8 milions d’euros, i l’import mitjà de cada operació es va situar en els 140.456 euros (+5,5%). Les operacions sobre habitatge van representar el 73,4% de les hipoteques a l’Estat, mentre que la resta corresponen a finques rústiques i urbanes. Pel que fa al tipus d’interès mitjà, aquest es va situar en el 2,28%, mentre que el termini mitjà es va quedar en 24 anys. Segons indica l’INE, el 61,2% de les hipoteques a l’Estat són de tipus variable, mentre que el 38,8% restant són de tipus fix.