Els treballadors de Glovo van començar ahir la vaga als supermercats per reclamar una millora de les condicions laborals, després que la mediació celebrada dimecres al Departament de Treball finalitzés sense acord. La principal reivindicació és la contractació directa per part de l’empresa, ja que actualment els empleats estan contractats mitjançant empreses de treball temporal. La vaga va començar ahir i va afectar els cinc centres que l’empresa té a Barcelona, ubicats en el carrer Marina, Girona, Francesc Carbonell, Consell de Cent i Travessera de Dalt. Segons CCOO, la protesta té un seguiment del 100% i els 300 treballadors dels supermercats estan fent vaga. El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va acusar l’empresa de recórrer a un conjunt d’empreses subcontractades per evitar el compliment de la llei de la laboralització directa.