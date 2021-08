En sentir parlar dels detectius privats, a qualsevol li ve al cap alguna de les nombroses pel·lícules protagonitzades per aquests audaços personatges. Amb tot, la realitat del dia a dia dels detectius dista bastant del que es veu en la ficció de la pantalla gran. Arran de la pandèmia, el sector ha sofert pèrdues econòmiques i els clients han disminuït en l’últim any i mig. Des de l’inici del confinament, i amb totes les restriccions que s’han anat succeint, la professió s’ha vist afectada i fins i tot ha canviat.

Quan es tanca una porta, s’obre una finestra. Malgrat viure uns mesos durs en el sector, els detectius privats han vist com els arribaven comandes que anteriorment eren casos puntuals i avui dia ocupen una gran part de la seva feina, sobretot pel que fa al control del teletreball, que a conseqüència de la pandèmia s’ha instaurat en moltes empreses i entitats.

«Els ocupadors tenien sospites que no s’estaven complint els horaris ni les jornades laborals. Aquestes recerques estaven centrades en les persones que havien de fer la seva activitat a casa seva, normalment connectades al seu ordinador o atenent telefònicament clients», explica Vicente Delgado, detectiu a Saragossa i director d’Inveszar Detectives, a més d’expresident de l’Associació Professional de Detectius Privats d’Espanya (Apdpe).

«En el cas del teletreball cal saber que nosaltres fem la feina fora del domicili de la persona, per la qual cosa només investiguem quan l’individu surt del seu domicili. Normalment això s’ha produït durant el seu horari laboral i hem pogut comprovar aquestes situacions amb bastanta dificultat, condicionats sobretot per la poca gent que hi havia pel carrer, la qual cosa cridava molt l’atenció en qualsevol lloc», explica Delgado.

Aquest tipus de d’afers a investigar no únicament se centren en el control del teletreball. Les empreses també contracten els serveis dels detectius privats per fer un seguiment dels treballadors que fingien estar amb persones de risc a casa seva (o haver tingut contacte amb un cas positiu de covid-19) per sol·licitar la baixa laboral i no acudir al seu lloc de treball. Delgado assegura que nombroses vegades trobaven aquestes persones investigades fora del seu domicili, la qual cosa verificava que els motius de la baixa no eren certs.

Així mateix, les custòdies dels nens estan adquirint especial importància en les recerques que porten a terme els detectius privats. «Alguns progenitors també indiquen situacions de risc i confinament domiciliari per no entergar el nen o nena al seu pare o mare en el període en què els corresponia estar amb l’altre progenitor», indica l’expresident de l’Apdpe.

La covid i la professió

Des de l’inici de la pandèmia al març de l’any passat i en el temps que duren les consegüents restriccions, que van afectar principalment els desplaçaments de tots els ciutadans, la professió del detectiu privat ha canviat de manera radical. El nombre de casos va disminuir per a la gran majoria d’aquests treballadors tan especials «a tot el territori nacional», assegura Delgado.

«Estar restringits en un primer moment als domicilis va significar que les persones, com que no podien sortir de casa, no feien activitats ni personals ni laborals mes allà de les que es van autoritzar», assegura.