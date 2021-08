El preu de la llum a l'Estat tornarà a batre un nou màxim històric aquest dimarts i s'enfilarà fins als 130,53 euros el MWh, segons les últimes dades publicades aquest dilluns per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). La franja horària més cara per utilitzar electrodomèstics serà de nou a deu de la nit, quan el MWh tindrà un import de 137,46 euros. La més barata serà de quatre a cinc de la tarda, quan el preu de l'electricitat se situarà en els 123,35 euros per MWh. La dada d'aquest dimarts superarà el rècord històric registrat aquest dilluns, de 124,45 euros, en un estiu on s'han assolit quotes sense precedents.

El preu mitjà de la llum d'aquest dimarts suposarà una pujada de gairebé el 28% respecte al dimarts de la setmana passada (120,06 euros per MWh) i triplicarà el preu registrat en les mateixes dates de l'any passat (42,01 euros per MWh). De totes maneres, l'estiu passat els preus van reduir-se notablement per la caiguda de la demanda provocada per la pandèmia.

En l'acumulat de l'any, l'import de l'electricitat s'ha multiplicat per tres, després que el preu mitjà del MWh fos de 41,97 euros el darrer mes de desembre.

Aquesta tarda, la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la tendència alcista en el preu de l'electricitat..